Modern Warfare 2: "Absolut überwältigend" - Boris Gojic im Interview

Im Rahmen des großen Call of Duty: Modern Warfare II Launch-Events im LVL in Berlin hatten wir die Chance, mit Boris Gojic, Marketing Manager für DACH & Osteuropa bei Activision Blizzard, über den aktuellen Ableger zu sprechen.

Boris Gojic ist seit rund 13 Monaten bei Activision Blizzard und konnte den fließenden Übergang von CoD: Vanguard zum diesjährigen Titel in vollem Umfang mitnehmen. Im Interview gibt er einen Einblick in das vergangene Jahr und zum Hype rund um CoD: MW II.

SPORT1: Wie sind deine Eindrücke von der Firma, von den Abläufen her?

Activision Blizzard hat mich sofort willkommen geheißen. Es ist eine wundervolle Firma, mit einem wundervollen Team. Wir sitzen in London, in Soho – sind circa 200 Leute und es ist ein super Gemeinschaftsgefühl. Wir unternehmen fast jeden Abend etwas, oft sogar am Wochenende miteinander. Es ist ein sehr schönes Arbeiten. Viel zu tun – aber es macht eine Menge Spaß!