NBA: Brooklyn Nets nur noch peinlich! Superteam um Durant und Irving versinkt im Chaos Wie ein Superteam im Chaos versank

Nur wenige Stunden nach Nash-Entlassung: Nets von LaVine düpiert

Ljubo Herceg

Die Brooklyn Nets hatten mit Kevin Durant, Kyrie Irving und James Harden drei Superstars für den NBA-Titel - doch dann fiel alles in sich zusammen. SPORT1 zeichnet den Zerfall eines vermeintlichen Superteams nach.

Die Brooklyn Nets gleichen nur noch einem Trümmerhaufen.

Dabei stand das Star-Ensemble in der NBA-Saison 2020/2021 kurz vor dem Einzug in die Eastern-Conference-Finals, was sie gleichzeitig zum großen Titel-Favoriten gemacht hätte.

Doch eine Zentimeter-Entscheidung - Kevin Durant touchierte bei seinem vermeintlichen Gamewinner die Dreierlinie - rettete die Milwaukee Bucks im siebten Spiel in die Verlängerung, wenig später holten sie den NBA-Titel.

Drama um Durants „big ass foot“

Eine Schuhgröße kleiner - und Durant hätte mit seinem Dreier den späteren Champion aus dem Titelrennen geworfen. So schieden dagegen die Nets auf dramatische Weise aus.

„My big ass foot stepped on the line“ (mein verdammt großer Fuß ist auf die Linie getreten), fluchte KD nach der wohl bittersten Pleite in seiner Karriere. Schuhgröße 53 trägt der 2,11 Meter große Flügelspieler in der Freizeit. Auf dem Parkett spielt Durant jedoch mit Schuhen in Größe 55.

Eine Wahl, die ihm und Brooklyn in dieser Szene zum Verhängnis wurde und womöglich sogar den Titel gekostet hat.

Nets: Durant im Stich gelassen?

An KD lag es damals - sportlich gesehen - aber auf jeden Fall nicht.

Denn der Superstar kam nach seinem Wechsel von den Golden State Warriors 2019 und seinem Achillessehnenriss, der ihn die komplette Saison 2020 außer Gefecht gesetzt hatte, eindrucksvoll zurück und spielte eine überragende Playoff-Serie.

Im siebten Spiel war er mit 48 Punkten (Rekord für die meisten Punkte jemals in einem 7. Playoff-Spiel) erneut bester Akteur beider Teams. NBA-Kommentatoren und Experten nannten Durant den derzeit besten Basketballer auf Erden.

Vielmehr fehlte es dem Superstar der Nets an Unterstützung, denn Point Guard Irving fiel mit einem kaputten Knöchel für die letzten drei Partien gegen die Bucks aus. Zuvor hatte Harden verletzt gefehlt.

Nach seiner Rückkehr fand „The Beard“ schließlich nicht zu alter Top-Form zurück und Harden war deutlich anzusehen, dass der Muskel im Oberschenkel zwar hielt, aber nicht voll belastbar war.

Ärger um Irving - Harden fordert Trade

Nichtsdestotrotz gingen viele Experten anschließend davon aus, dass der NBA-Titel in der nächsten Saison nur über Brooklyn gehen wird, wenn Durant, Harden und Irving allesamt fit sind. Weit gefehlt.

Denn auch in jener Saison standen die drei Superstars selten gemeinsam auf dem Parkett. Irving durfte in Heimspielen nicht spielen, da in New York eine Impfpflicht für Profi-Sportler galt. Die Nets verzichteten daher zunächst auch in Auswärtsspielen auf ihn, ehe sie ihre Meinung änderten.

Nach gutem Saisonstart änderte sich zum Jahreswechsel die Stimmung in Brooklyn. Beim Spiel gegen die New Orleans Pelicans zog sich Durant, der bis dato auf MVP-Niveau spielte, eine Innenbandverletzung zu und fiel mehrere Wochen aus. Dieser Ausfall brachte das Team komplett aus dem Konzept, denn von den nächsten 14 Spielen wurden lediglich zwei gewonnen.

Durant spielt schwach - Simmons gar nicht

Für die Defensive ein großer Gewinn - doch der Spielmacher absolvierte aufgrund einer Rückenverletzung und mentaler Problemen in der vergangenen Saison kein einziges Spiel für Brooklyn mehr. Folglich schieden KD, Irving und Co. mit 0:4 sang- und klanglos gegen den späteren Finalisten Boston Celtics aus.

In dieser Serie agierte auch Durant schwach und biss sich an der starken Defense der Celtics die Zähne aus. Seine Mitspieler waren allerdings auch keine allzu große Hilfe, sorgten entweder für Unruhe oder fehlten aus unterschiedlichen Gründen (Irving und Simmons).

Im Sommer 2022 hatte Durant genug und forderte wie zuvor bereits Harden einen Trade. Doch die Nets konnten sich mit den zahlreichen Interessenten nicht auf einen Trade verständigen, während sie für Trouble-Maker Irving, der zwischendurch ebenfalls einen Trade gefordert hatte, gar keine Angebote erhielten.

Durant war zwischendurch sogar so weit gegangen, dass er Nets-Besetzer Joe Tsai ein Ultimatum stellte, wie verschiedene US-Medien berichten. Demnach wollte er nur bleiben, wenn dieser Nash und General Manager Sean Marks entlasse.

Nash wegen Durant entlassen?

Etwas später ruderte Durant zurück und die Nets wollten sich zusammenraufen, um mit Rückkehrer Simmons anzugreifen. Doch Simmons war nach 18 Monaten bisher keine große Verstärkung und Irving agierte schwankend. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

So kommt es nicht von ungefähr, dass Brooklyn mit einer negativen Bilanz von 2:6 in die neue Saison gestartet ist und letztlich Coach Nash vor die Tür gesetzt wurde - auch wenn die Trennung offiziell in beidseitigen Einvernehmen geschah.

Die Unruhe rund um die Franchise war zu groß geworden und Nash, der bereits von Durant angezählt worden war, musste die Konsequenzen tragen.

Nun haben Durant und Co. aber kein Bauernopfer mehr und sind mehr denn je gefordert! Vor allem KD muss jetzt abliefern, sonst wird sein Ruf weiter leiden und die Nets werden immer tiefer im Chaos versinken.

