FIFA 23: Garantiert mehr Tore! Dieser Glitch verändert die Offensive

Von direkten Ecken, über grün getimte Außenristschüße bis hin zur Lengthy-Meta ist alles dabei. Nun scheint die Liste noch um eine weitere Mechanik ergänzt zu werden – und die könnte in der Offensive alles auf den Kopf stellen!

Abschluss-Glitch wirbelt Meta durch

Die Rede ist vom sogenannten Powershot-Glitch, der als eine verbesserte Version der in FIFA 23 eingeführten Abschlussoption gilt. Bei richtiger Ausführung kann hier die Animation der langen Ausholbewegung übersprungen und somit ein entscheidender Nachteil ausgemerzt werden. Vorteile wie die Härte des Schusses bleiben dagegen weiter vorhanden.

Um den Glitch zu aktivieren, müsst ihr in dem Moment, in dem euer Spieler den Ball für einen herkömmlichen Abschluss trifft, analog zum regulären Powershot lediglich L1 + R1 (PlayStation) oder LB + RB (Xbox) drücken. Obwohl das Zielen weiterhin manuell erfolgt, so könnt ihr damit aus nahezu jedem Torversuch das Maximale herausholen.