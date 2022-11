Real Madrid: Karim Benzema erwartet offenbar drittes Kind von dritter Frau

Karim Benzema hält sein Privatleben so gut es geht geheim. Doch nun wurde enthüllt, dass der Ballon-d‘Or-Gewinner zum dritten Mal Vater wird.

Eine offizielle Reaktion des Paares auf die in Spanien weit verbreiteten Behauptungen liegt bisher noch nicht vor.

Benzema hat bereits zwei Kinder von zwei unterschiedlichen Frauen: einen fünfjährigen Sohn namens Ibrahim mit seiner Ex Cora Gauthier und eine achtjährige Tochter namens Melia mit der französischen Krankenschwester Chloe de Launey.

Sowohl Cora als auch seine neue Liebe Jordan, die früher als Hooters-Kellnerin in Las Vegas gearbeitet hat und jetzt bei mehreren amerikanischen Model-Agenturen unter Vertrag steht, nahmen an der glanzvollen Ballon-d‘Or-Verleihung vor zwei Wochen in Paris teil.