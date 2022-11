Medien: Bezahlte Fans sollen für gute WM-Stimmung sorgen

Die Fußball-WM in Katar ist bei den Fans sehr umstrittenen. Nun greifen die Organisator wohl auf ein ungewöhnliches Konzept zurück, um für Stimmung in den Stadien zu sorgen.

Bei der Fußball-WM in Katar sollen bezahlte Fans offenbar für gute Stimmung in Sozialen Medien und bei der Eröffnungsfeier sorgen.

Dies berichtet die Sportschau am Donnerstag unter Berufung auf ein Schreiben des WM-Organisationskomitees an Anhänger, die am Programm „Fan Leader Network“ teilnehmen.