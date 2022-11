FCA: Gikiewicz und Oxford vor Rückkehr

Bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg steht Stammtorwart Rafal Gikiewicz vor seiner Rückkehr. "Im Moment sieht es gut aus, aber wir müssen Tag für Tag schauen", sagte Trainer Enrico Maaßen vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt. Man werde am Freitag "entscheiden, wie er die Belastung vertragen hat".

Erstmals in dieser Saison wird Reece Oxford nach einer Knieverletzung im FCA-Kader stehen. Dies kündigte Maaßen am Donnerstag an. Neben einigen Langzeitverletzten wie Niklas Dorsch oder Andre Hahn muss Augsburg auf die gesperrten Elvis Rexhbecaj und Carlos Gruezo verzichten.