Nach Bayern-Klatsche: Mainz will an Köln-Spiel anknüpfen

Der FSV Mainz 05 hat die herbe Pleite gegen Bayern abgehakt und will im kommenden Heimspiel an das Köln-Spiel anknüpfen.

„Die Spieler haben einen guten Eindruck gemacht in dieser Woche“, sagte Trainer Bo Svensson, der bei der Niederlage in München (2:6) „auch positive Sachen“ gesehen hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gegen den VfL Wolfsburg will Svensson am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) aber an das Bundesliga-Spiel zuvor gegen den 1. FC Köln (5:0) anknüpfen.