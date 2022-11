Das schlechteste Team der CL-Geschichte! Neuer Negativrekord in der Champions League

Chancenlos und ohne Punktgewinn ausgeschieden: Es ist eine wahre Horror-Statistik, die dieses Team in der Champions League hingelegt hat. Statistisch gesehen sind sie gar die schlechteste Mannschaft in der Geschichte der Champions-League-Gruppenphase.

Damit holten sie sich gleichzeitig den wenig ruhmreichen Titel als schlechteste Mannschaft in der Geschichte der Königsklasse seit Bestehen der Gruppenphase. Zudem waren die Rangers das erste britische Team, das alle Gruppenspiele in der Champions League verlor.

Rangers lösen Zagreb ab - van Bronckhorst enttäuscht

In der Saison 2011/12 hatte Dinamo Zagreb mit null Punkten und einem Torverhältnis von minus 19 einen Negativrekord aufgestellt. Viktoria Pilsen stellte den Negativrekord aus Zagreb dann in dieser Saison ein. In der Gruppe C mit dem FC Bayern verloren die Tschechen ebenfalls jedes ihrer Spiele. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)