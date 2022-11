Anzeige

Champions League: Trotz Seitenhieb gegen Hummels - Can übt öffentliche Kritik am BVB-Auftritt in Kopenhagen Can plötzlich im Hummels-Stil

Terzic über Can-Kritik: "Würde darüber lieber mit Emre reden"

Patrick Berger, Niklas Trettin

Emre Can übt nach dem Unentschieden beim FC Kopenhagen öffentliche Kritik am Auftritt des BVB. Damit wählt der 28-Jährige einen Weg, den er kürzlich noch ablehnte.

Plötzlicher Sinneswandel bei Emre Can!

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hat seine Mannschaft nach dem 1:1 beim FC Kopenhagen in einer Art und Weise kritisiert, wie man es zuletzt nur von Teamkollege Mats Hummels kannte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Das war kein gutes Spiel heute von uns. Uns hat extrem die Intensität gefehlt, gegen den Ball und mit dem Ball. Wir sind rumgejoggt, rumgegangen, aber wir haben nie die Intensität gehabt. Wir waren nicht giftig genug heute. Es war insgesamt kein gutes Spiel“, moserte Can nach der Partie in Dänemark am DAZN-Mikrofon.

Öffentliche Kritik? Das sagte Can vor zwei Wochen

Can redete sich die Rage und legte nach: „Klar, auf jeden Fall, du spielst hier Champions League. Da ist egal, ob es darum geht, ob wir weiterkommen oder nicht. Klar, wir waren weiter, aber es geht um viel Geld. Es geht darum, dass sich jeder beweisen will, dass sich jeder zeigen will und ich glaube, das haben wir heute zu 100 Prozent nicht erfüllt.“

Das Pikante daran: Erst vor zwei Wochen reagierte Can nach dem Pokalsieg in Hannover (2:0) leicht angesäuert auf Aussagen von Hummels, der sein Team zuvor wiederholt kritisiert hatte.

„Jeder ist da anders, ich bespreche das lieber intern. Was in die Öffentlichkeit kommt, muss jeder selber wissen für sich“, hatte der 28-Jährige bei Sky erklärt.

Zwischen den Zeilen vermittelte Can dadurch eigentlich, dass Hummels‘ TV-Kritik nicht sein eigener Stil sei. „Das muss jeder selbst wissen“, antwortete er auf die Frage, wie er dazu stehe. „Ich bin nicht der Typ dafür, der Mats ist da anders.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

An diese Worte konnte sich Can nach dem Auswärtsspiel in Kopenhagen offenbar nicht mehr erinnern.