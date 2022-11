Champions League: Kuriose Nachhilfe für Benfica-Spieler durch Roger Schmidt

Auswärtstorregel hilft Benfica

Der Kantersieg bei Haifa sorgte für den überraschenden Gruppensieg von Benfica (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League) . Die Spieler Goncalo Ramos und Joao Mário wussten zunächst gar nicht, dass sie Messi, Neymar & Co. hinter sich gelassen hatten und fragten daher bei Schmidt nach.

Der Fußballlehrer wusste glücklicherweise ganz genau Bescheid. „Wir haben mehr Auswärtstore“, erklärte der Trainer seinen Schützlingen, wie man auf einem Video im Internet sehen kann. Und in der Tat: weil Benfica auf fremden Plätzen in der Gruppenphase drei Auswärtstore mehr als PSG erzielte, zog man noch am Starensemble aus der französischen Hauptstadt vorbei.