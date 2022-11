Benfica-Coach Schmidt stolz nach spektakulärem Gruppensieg

Roger Schmidt war nach dem spektakulären Champions-League-Endspurt zum Gruppensieg voll des Lobes für seine „Adler“ von Benfica Lissabon. „Ich habe den Spielern gratuliert und ihnen großen Respekt gezollt für das, was sie geleistet haben“, sagte der 55-Jährige nach dem 6:1 (1:1) bei Maccabi Haifa: „Nicht nur heute, sondern während der gesamten Gruppenphase. Sie waren fantastisch, sie haben auf einem sehr hohen Niveau gespielt.“

Dank des Treffers von Joao Mario in der Nachspielzeit (90.+2) sprang der portugiesische Spitzenklub in letzter Minute in der Tabelle der Gruppe H vor das punkt- und torgleiche Starensemble von Paris St. Germain wegen der mehr erzielten Auswärtstore.