AEW: "Der größte Stinkefinger für CM Punk" - vielsagendes Comeback beim WWE-Rivalen „Der größte Stinkefinger für CM Punk“

Colt Cabana ist zurück bei AEW © AEW

Martin Hoffmann

Colt Cabana, unfreiwilliger Auslöser des großen Knalls um Ex-Kumpel CM Punk, feiert ein emotionales Comeback bei AEW - das auch als Signal Richtung Punk verstanden wird.

Die Anbahnung des Comebacks von Kenny Omega und den Young Bucks war ein klares Signal. Dies ist ein noch klareres.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat Colt Cabana seine überraschende Rückkehr gefeiert - womit sich Ligaboss Tony Khan im großen Ärger um seinen bisherigen Topstar CM Punk endgültig klar positioniert hat. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Punks ehemals bester Freund war der unfreiwillige Auslöser des Eklats um den früheren World Champion - und war bei der berüchtigten Wut-PK Punks nach dem Pay Per View All Out vor Khans Augen eine der zentralen Zielscheiben seiner Schimpftiraden.

Das emotionale und von den Fans umjubelte Comeback Cabanas - der bei seinem Einzug Tränen in den Augen hatte -vermittelt nun die deutliche Botschaft, dass Punk keine Zukunft bei AEW hat. Beide Seiten sollen aktuell über eine Vertragsauflösung verhandeln.

Colt Cabana war unfreiwilliger Auslöser des Eklats bei AEW

Der 42 Jahre alte Cabana war seit knapp einem Jahr nicht mehr im AEW-TV zu sehen, Berichten zufolge soll er im Frühjahr kurz vor der Entlassung gestanden haben.

Die sich andeutende Ausbootung soll schon damals größeren, von der breiteren Öffentlichkeit unbemerkten Unmut in der AEW-Kabine ausgelöst haben: Es stand der - von Punk wie Khan zurückgewiesene - Verdacht im Raum, dass Punk die Finger im Spiel hatte. Die beiden einst dicken Kumpel hatten sich im Konflikt um die teuren Prozesskosten des gemeinsamen Rechtsstreits gegen WWE-Arzt Chris Amann böse zerstritten.

Khan gab Punk letztlich doch einen neuen Deal und plante ihn für die im Aufbau befindliche Schwesterliga ROH ein - doch die anfangs kaum beachtete Affäre Cabana löste einen Strudel von Ereignissen aus, die letztlich im großen Knall um Punk mündeten.

Ärger um Cabana mündete in großem Knall um CM Punk

Im Mai thematisierte Punks damaliger Rivale Hangman Page - inzwischen gut mit Cabana befreundet - das Thema unterschwellig und unabgesprochen bei einem TV-Rededuell mit Punk, indem er diesen als Heuchler und Backstage-Intriganten porträtierte.

Punk war tief erzürnt und rächte sich drei Monate später, als er Page seinerseits ohne Absprache im AEW-TV beleidigte und bloßstellte.

Der gärende Stunk eskalierte schließlich bei der Pressekonferenz bei All Out, in der Punk Page wüst beschimpfte, sich auch Cabana nochmal vornahm und diverse peinliche Details ihres vergangenen Streits ausbreitete.

Punk schoss nebenbei auch gegen die Liga-Vizepräsidenten Omega und die Young Bucks - denen er unterstellte, hinter seinem Rücken die Medien gegen ihn aufgehetzt zu haben (was diverse prominente Wrestling-Journalisten zurückwiesen). Es war der Auslöser für die folgenschwere Prügelei mit den Bucks und Omega - und dafür, dass der in einer Geheim-Untersuchung als Verursacher beschuldigte Punk nun abserviert wird. Punks ebenfalls an der Prügelei beteiligter Kumpel Ace Steel ist bereits gefeuert.

CM Punk zurück zu WWE?

Der zurückkehrende Cabana wurde nun als Überraschungsgegner für ROH World Champion Chris Jericho präsentiert. Er verlor, durfte aber viel Paroli bieten - der ganze Auftritt nicht zuletzt durch das Zusammenspiel mit Jericho eine vielsagende Geste.

Jericho soll zuletzt zu denjenigen gehört haben, die sich für Punks Ausbootung ausgesprochen hätten. Angeblich hat Jericho Punk nach All Out auch zur Rede gestellt und als „Kabinen-Krebsgeschwür“ bezeichnet. Der populäre Fan-Account WrestleOps wertete Cabanas Comeback dementsprechend als „größten Stinkefinger, den man CM Punk hätte zeigen können“.

Wie es mit Punk nach seinem anbahnenden AEW-Aus nun weitergeht, gilt als völlig offen: Der seit langem mit Punks Umfeld vertraute Journalist Nick Hausman (Wrestling Inc.) berichtete zuletzt, dass er von mehrere Vertrauten Punks gehört hätte, dass er „nie mehr wrestlen würde“ - Punk sei finanziell abgesichert und würde sich nun wohl wieder anderen Projekten zuwenden.

Fightful wiederum zitiert eine andere Person aus Punks Umfeld, die das Gegenteil glaubt: Punk hätte sich wieder den „Wrestling-Virus“ eingefangen. Sollte die Einschätzung stimmen, ist davon auszugehen, dass er ein Comeback bei WWE anstreben wird - das für Branchenbeobachter trotz der ebenfalls schwer belasteten Geschichte längst nicht mehr als ausgeschlossen gilt.