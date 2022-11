MLB: Historischer Sieg! Houston gleicht in der World Series dank No-Hitter gegen Philadelphia aus

Revanche geglückt! Astros ziehen in World Series gleich

In der World Series der MLB schlagen die Houston Astros zurück. Den Texanern gelingt dabei ein Kunststück, das zuvor erst einem anderen Team gelang.

Die Houstron Astros haben sich mit einer Machtdemonstration in der World Series zurückgemeldet.

Die Texaner entschieden das vierte Spiel in der Finalserie der MLB gegen die Philadelphia Phillies mit 5:0 für sich und glichen in der Best-of-Seven Serie zum 2:2 aus. ( SPORT1 übeträgt die World Series der MLB LIVE im TV und Stream )

Nur einen Tag nach der 0:7-Klatsche zeigte Houston die passende Reaktion – und stellte einen Rekord auf. Den Astros, in Person der vier Pitcher Christian Javier, Bryan Abreu, Rafael Montero und Ryan Pressly, gelang der erst zweite No-Hitter in der Geschichte der World Series. Bisher hatten nur die New York Yankees im Jahr 1956 einen Schlag des gegnerischen Teams verhindert. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)