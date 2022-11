WM 2022: Boykott? Klopp wird deutlich: Forderungen an Spieler "nicht fair"

Jürgen Klopp spricht über die Forderungen an Spieler, die WM in Katar zu boykottieren. Er unterstützt diese nicht.

Starcoach Jürgen Klopp sieht Forderungen an Nationalspieler nach Protesten gegen die WM in Katar kritisch. Dies zu erwarten, sei „nicht fair“, sagte der Teammanager des FC Liverpool in einem Interview mit Sky News.