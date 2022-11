NBA: Star reagiert auf Skandal-Tweet! Kyrie Irving und Brooklyn Nets äußern sich zu Antisemitismus-Vorwürfen

Ohne Impfung: So viel Geld geht Irving verloren

Nach den Antisemitismus-Vorwürfen und der harschen Kritik an NBA-Star Kyrie Irving haben Spieler und Verein jetzt reagiert. Eine Entschuldigung des Superstars bleibt aus.

Kyrie Irving und sein Verein, die Brooklyn Nets, haben auf die anhaltende Kritik an Irving reagiert. Klub und Spieler haben ein Statement veröffentlicht und zudem eine große Spende angekündigt. Auf eine Entschuldigung für sein Verhalten hat Irving derweil verzichtet.

Irving und die Nets werden jeweils 500.000 Dollar an Organisationen, „die sich gegen Hass und Intoleranz in unserer Gesellschaft einsetzen“, spenden. Dies gaben sie in einem gemeinsamen Statement mit der Anti-Defamation League (ADL), einer amerikanischen Organisation gegen Antisemitismus, bekannt (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA).