Lakers siegen erneut - auch Klebers Mavs erfolgreich

Die Los Angeles Lakers kommen in der Basketball-Profiliga NBA allmählich in die Spur.

Die Los Angeles Lakers kommen in der Basketball-Profiliga NBA allmählich in die Spur. Nach ihrem Fehlstart mit fünf Niederlagen am Stück holte der Rekordmeister beim 120:117 nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans ihren zweiten Sieg.