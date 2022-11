Anzeige

Wrestling-Hammer bei AEW Dynamite: WWE Hall of Famer wechselt zum Rivalen AEW-Hammer: WWE-Legende wechselt

Jeff Jarrett ging bei AEW Dynamite auf Darby Allin los © AEW

Martin Hoffmann

Bei einer turbulenten Ausgabe der TV-Show Dynamite enthüllt WWE-Rivale AEW einen unerwarteten Neuzugang: Jeff Jarrett schließt sich der Liga an.

Dicke Überraschung bei All Elite Wrestling: Der WWE-Rivale hat in einer turbulenten Ausgabe der TV-Show Dynamite eine prominente Neuverpflichtung enthüllt, die sich gleich machtvoll eingeführt hat.

Die lebende Legende Jeff Jarrett - WWE Hall of Famer, früherer WCW World Champion und Gründer des zwischendurch größten WWE-Konkurrenten TNA (heute: Impact) - überraschte nach dem Eröffnungskampf Jungstar Darby Allin mit seiner bekannten Standard-Aktion: Er zertrümmerte eine Gitarre auf seinem Kopf. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Jarrett schloss sich damit der mit Allin rivalisierenden Gruppierung mit Jarretts TNA-Weggefährten Jay Lethal und Sonjay Dutt sowie Ex-NBA-Riese Satnam Singh an. Der 55-Jährige stellte sich damit auch gegen seinen langjährigen Rivalen Sting, der seit seinem AEW-Debüt Ende 2020 mit Allin verbündet ist.

Jeff Jarrett bekommt bei AEW den bei WWE verlorenen Job

Später verkündete AEW-Boss Tony Khan, dass Jarrett auch eine wichtige Position hinter den Kulissen bekommt: Als AEW Director of Business Development soll er den Tourplan der Promotion managen und expandieren.

Nach dem Rücktritt von Ex-WWE-Boss Vince McMahon und der Machtübernahme durch Tochter Stephanie und Ehemann „Triple H“ Paul Levesque endete die Zusammenarbeit, Jarretts Job bei WWE ging stattdessen an seinen früheren Weggefährten „Road Dogg“ Brian James, einen langjährigen Vertrauten von Triple H. (Wie Jeff Jarrett bei WWE einst spektakulär in Ungnade fiel)

Als „Last Outlaw“ wie einst Johnny Cash

Tony Khan sieht offensichtlich Potenzial in der Personalie Jarrett, auch vor der Kamera: Der frühere „Double J“ porträtierte dort denselben Charakter, mit dem er vor einiger Zeit schon in der Underground-Liga GCW mit einer unvollendeten Fehde gegen Kultstar Effy für Aufsehen gesorgt hatte.

Als wie einst Johnny Cash ganz in Schwarz gewandeter „Last Outlaw“ pickte er sich neben Publikumsliebling Allin auch die „wahnhaften“ AEW-Fans als Zielscheibe heraus: In einer Promo-Ansprache verwies er auf die Erfolge in seiner Vita und die lange Wrestling-Tradition in seiner Familie - Vater Jerry war ein legendärer Promoter, auch Großmutter Christine war schon erfolgreich in der Branche aktiv.

Jarrett kündigte an, dass er bei AEW einen Pfad der Verwüstung und „Leichensäcke“ hinterlassen werde - und beschimpfte die Fans wie ehedem zum Abschluss als „Slapnuts“.

Auch gefeuertes WWE-Talent „Two Dimes“ Cole Karter mischt mit

Als Ablenkungsmanöver war Allin zuvor von einem falschen Sting verwirrt und um den Sieg gegen Lethal gebracht worden. Der falsche Sting wurde demaskiert als Cole Karter, ein jüngst von WWE gefeuertes Talent, angeblich wegen eines Verstoßes gegen ihre Doping-Richtlinien.

Der 22 Jahre alte Karter war bei WWE NXT als „Two Dimes“ Troy Donovan in der Mafia-Gruppierung von Tony D‘Angelo zu sehen. Nach seinem Aus bei WWE - wo er laut Berichten gesagt bekam, dass er sich in einem Jahr wieder melden könnte - tauchte er stattdessen wieder im AEW-Umfeld auf, wo er schon vor seinem WWE-Deal aktiv gewesen war. Nun scheint auch er Teil der Jarrett-Gruppierung zu sein.

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

- Eine offene Herausforderung von ROH World Champion Chris Jericho, mit der er sich an alle früheren ROH-Champions wandte, mündete in einer weiteren Überraschung: Ausgerechnet Colt Cabana nahm sie an - der ehemals beste Freund des scheidenden Topstars CM Punk, dessen Entfernung aus dem AEW-Kader in diesem Jahr zum Stein des Anstoßes für den großen Ärger um Punk geworden war.

Cabana verlor, durfte Jericho aber viel Paroli bieten - der ganze Auftritt war eine vielsagende Geste, nicht zuletzt durch das Zusammenspiel mit Jericho: Dieser soll zuletzt zu denjenigen gehört haben, die sich für Punks Ausbootung ausgesprochen hätten. Angeblich beschimpfte Jericho Punk nach dessen Wut-PK bei All Out - in der Cabana eine der Hauptzielscheiben war - als „Kabinen-Krebsgeschwür“. Punk hatte sich nach All Out hinter den Kulissen mit den Liga-Vizepräsidenten Kenny Omega und Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) geprügelt, die er zuvor ebenfalls beschimpft hatte. Omega und die Jacksons stehen nach zwischenzeitlicher Suspendierung vor ihrem Comeback, während Punk und AEW über eine Vertragsauflösung verhandeln.

- Eine weitere Überraschung gab es, nachdem Orange Cassidy seinen All-Atlantic Title gegen Luchasaurus und Rey Fenix verteidigte: Japan-Ikone Katsuyori Shibata tauchte danach auf, vertrieb Cassidys Rivalen Pac und deutete auf Cassidys Titel. Shibata und der mit ihm befreundete Kultstar Cassidy werden bei der Freitagsshow Rampage um den Titel aufeinandertreffen.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 2. November 2022:

Jay Lethal besiegt Darby Allin

Non Title Match: Jon Moxley besiegt Lee Moriarty

ROH World Title Match: Chris Jericho besiegt Colt Cabana

All-Atlantic Title Match: Orange Cassidy (c) besiegt Luchasaurus, Rey Fenix

TBS Title Match: Jade Cargill (c) besiegt Marina Shafir