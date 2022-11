Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr trifft der 1. FSV Mainz 05 auf den VfL Wolfsburg. Am letzten Spieltag nahm der FSV gegen den FC Bayern München die vierte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Der VfL hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den VfL Bochum 1848 mit 4:0.