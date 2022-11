Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Samstag mit RB Leipzig auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Die TSG trennte sich im vorigen Match 1:1 vom 1. FC Köln. Letzte Woche gewann Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen mit 2:0. Damit liegt RB mit 19 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.

Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Hoffenheim in den vergangenen fünf Spielen.

Auf des Gegners Platz hat RB Leipzig noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst drei Zählern unterstreicht. Die Stärke des Gasts liegt in der Offensive – mit insgesamt 22 erzielten Treffern. Die Elf von Marco Rose tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.