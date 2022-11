Bundesliga: Hertha BSC – FC Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr)

Mit dem FCB spielt die Hertha am Samstag gegen ein formstarkes Team. Ist das Heimteam auf die Überflieger vorbereitet? Hertha BSC musste sich am letzten Spieltag gegen den SV Werder Bremen mit 0:1 geschlagen geben. Die Bayern siegten im letzten Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 6:2 und liegen mit 25 Punkten weit oben in der Tabelle.