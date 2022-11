3. Liga: Hallescher FC – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft Halle auf Waldhof. Hallescher FC zog gegen den VfL Osnabrück am letzten Spieltag mit 2:3 den Kürzeren. Letzte Woche siegte der SV Waldhof Mannheim gegen SG Dynamo Dresden mit 2:1. Somit belegt Mannheim mit 19 Punkten den achten Tabellenplatz.

Halle steht aktuell auf Position 15 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem des Teams von Coach André Meyer zu sein, wie die Kartenbilanz (31-1-2) der vorangegangenen Spiele zeigt. Drei Siege und vier Remis stehen sechs Pleiten in der Bilanz des Gastgebers gegenüber. Die volle Punkteausbeute sprang für Hallescher FC in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.