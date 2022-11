Champions League: Durststrecke beendet - FC Kopenhagen erkämpft Unentschieden gegen Borussia Dortmund

La Liga vs. Bundesliga - Deutschland hängt Spanien ab!

Der perfekte Gruppenabschluss in der Champions League bleibt Borussia Dortmund verwehrt. Dagegen jubelt der FC Kopenhagen über den ersten Punkt.

Beim Auswärtsspiel gegen den FC Kopenhagen musste sich die Mannschaft von Edin Terzic mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. An der Tabellenkonstellation änderte das allerdings nichts, weil die Schwarz-Gelben schon vor Anpfiff Platz zwei und das damit verbundene Achtelfinal-Ticket sicher hatten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Terzic gab einigen Stars eine Pause

Ohne geschonte Stars wie Jude Bellingham erreichte der BVB im sportlich bedeutungslosen Gruppenfinale beim FC Kopenhagen ein 1:1 (1:1), das er sich erst in der zweiten Halbzeit verdiente. Der Achtelfinaleinzug als Gruppenzweiter hatte schon vor dem Anpfiff festgestanden.

BVB-Torhüter Kobel erst stark, dann vorzeitig raus

Die Stimmung der Kopenhagen-Fans war bestens, obwohl der dänische Meister in fünf Gruppenspielen kein Tor erzielt hatte und als Tabellenletzter feststand. Im Auswärtsblock wurde ebenfalls durchgesungen: Dabei war die organisierte BVB-Fanszene dem Spiel aus Protest gegen Restriktionen bei der Kartenvergabe ferngeblieben. Am Rande des Hinspiels hatte es Ausschreitungen gegeben.

Die vielen Umstellungen beim BVB machten sich schnell bemerkbar, die Abwehr bekam große Probleme. Mats Hummels wurde an der Außenlinie mehrmals eingedreht, die folgende Flanke hätte Roony Bardghji in den Torwinkel geköpft - wenn Kobel nicht spektakulär gerettet hätte (9.). Erst danach fanden die Dortmunder einigermaßen ins Spiel: Gio Reyna und Karim Adeyemi versuchten mehrfach erfolglos, Donyell Malen einzusetzen. Hazard traf dann.

Der BVB spielte fortan schwungvoller, doch Malen nahm dem einschussbereiten Anthony Modeste, der ansonsten in der Luft hing, übereifrig den Ball vom Fuß - es wäre wohl der erneute Führungstreffer gewesen (53.). Danach kamen Brandt und Moukoko noch für eine halbe Stunde, die erste Aktion der beiden führte zu einem Moukoko-Pfostenschuss (64.).

„Es war kein gutes Spiel von uns, aber ein guter Auftritt von Kopenhagen. Sie haben sich das 1:1 verdient. Wir hatten heute ein bisschen Glück, weil Kobel in der ersten Halbzeit wieder sehr gut hält“, sagte Nico Schlotterbeck nach der Partie am DAZN-Mikrofon und ergänzte: „Am Ende ist das Resultat für uns okay. Nach dem Spielverlauf kann man nicht mehr erwarten.“