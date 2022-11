Marco Rose gibt leichte Entwarnung bei Werner

Werner war am Mittwoch nach einem Foul mit Schmerzen am Sprunggelenk nach nur 19 Minuten ausgewechselt worden. Wie RB noch während des Spiels mitteilte, sollen in Leipzig weitere Untersuchungen folgen. Drei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) wäre eine ernsthafte Verletzung fatal.