Kunstturn-WM: 13. Team-Titel für Rekord-Weltmeister China

Rekord-Weltmeister China hat in Liverpool zum 13. Mal im Mannschafts-Wettbewerb die Goldmedaille gewonnen. Die Riege aus dem Reich der Mitte siegte in der englischen Metropole vor Ex-Champion Japan sowie Großbritannien.

Die mitfavorisierten Gastgeber, in der Vorrunde noch auf Rang zwei, büßten nach zwei Stürzen am Pauschenpferd schon nach dem zweiten von sechs Durchgängen alle Siegchancen ein. Das Quintett aus China hingegen steigerte sich nach verhaltenem Beginn, übernahm zur Halbzeit die Führung und gab sie nicht mehr ab.

Beim von zahlreichen weiteren Patzern überschatteten Wettbewerb in der M&S-Arena konnte die Riege aus Russland ihren 2019 in Stuttgart erkämpften Titel nicht verteidigen. Wegen des Angriffskriegs in der Ukraine ist der siebenmalige Weltmeister wie auch Belarus in Liverpool von der WM-Teilnahme ausgeschlossen.