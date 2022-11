Champions League: Real Madrid nach Kantersieg gegen Celtic Glasgow Gruppensieger

LaLiga-Absturz! So schlimm steht es um Barça, Atlético und Sevilla

Titelverteidiger Real Madrid hat mit einem Kantersieg am letzten Spieltag Platz eins in der Champions-League-Gruppe F perfekt gemacht.

Der spanische Fußball-Rekordmeister gewann am Mittwochabend gegen Celtic Glasgow 5:1 (2:0) und verteidigte mit 13 Punkten den Spitzenrang.

Real: Modric eröffnet bei Gala

Weltfußballer Karim Benzema kehrte nach seiner Muskelverletzung wieder in den Real-Kader zurück und wurde nach 64 Minuten eingewechselt.

Ex-Nationalspieler Toni Kroos, der zuletzt in der Liga zum ersten Mal in seiner Karriere des Feldes verwiesen worden war, stand in der Startelf.