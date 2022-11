Handball: Letzter EM-Test: DHB-Frauen verpassen Erfolg gegen Rumänien

Beste Torschützin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war vor nur 285 Zuschauern Kapitänin Alina Grijseels mit acht Treffern. Am Donnerstag reist die deutsche Mannschaft in den EM-Vorrundenspielort Podgorica, wo sie am Samstag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) gegen Polen in das Turnier startet. Weitere Gegner in der ersten Turnierphase sind Gastgeber Montenegro (Montag, 18 Uhr) und Spanien (Mittwoch, 20.30 Uhr).