Youth League: BVB siegt dank Paris Brunner gegen Kopenhagen und kommt weiter Krimi! 16-Jähriger erlöst BVB spät

Paris Brunner ist eines der größten Juwele beim BVB © Imago

Die Junioren des BVB erleben am letzten Spieltag in der Youth League einen Krimi. Kurz vor Abpfiff trifft ein Juwel und erlöst so seine Mannschaft.

Das war ein echter Krimi!

Die U19 des BVB hat in der Youth League das Achtelfinale nach einer Zitterpartie erreicht. Am letzten Spieltag siegte Dortmund mit 1:0 (0:0) in Kopenhagen und überholte die Dänen so.

Gruppensieger Manchester City stand bereits vor diesem Spieltag fest.

Brunner erlöst den BVB

Erst in der 87. Minute erlöste Paris Brunner die Schwarz-Gelben. Der 16-Jährige köpfte eine Hereingabe ein.

Eigentlich ist Brunner noch spielberechtigt für die U17. Doch in dieser Altersklasse ist er nicht mehr aufzuhalten. In sechs Partien erzielte er in der Bundesliga satte 16 Treffer!