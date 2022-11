Serie A: Luka Jovic erklärt sein Scheitern bei Real Madrid

Luka Jovic geht derzeit für den AC Florenz auf Torejagd. In einem Interview spricht der Ex-Frankfurter ungewohnt offen über seinen Wechsel zu Real Madrid.

Sein ganzes Potential hat der Stürmer dabei nicht entfalten können. Er kam in der Liga nur auf 926 Einsatzminuten - zu wenig für seine Ansprüche und die Ablösesumme von 60 Millionen Euro.

Beim serbischen Fernsehsender ATV spricht er überraschend offen über seinen Wechsel in die spanische Hauptstadt: „Ich glaube, ich bin zu früh zu Real Madrid gegangen, und in dem Moment, in dem ich dort ankam, explodierte Karim Benzema und gewann verdientermaßen den Ballon d‘Or.“