FC Liverpool: Jürgen Klopp vor Rücktritt? Berater Marc Kosicke reagiert

Liverpool in der Krise: "DAS muss sich Klopp vorwerfen lassen"

Jürgen Klopp ist beim FC Liverpool längst zu einer Ikone geworden. Doch aktuell befinden sich die Reds in der Premier League in der Krise.

Rang neun, nur 16 Punkte aus zwölf Spielen. Klopp warnte bereits vor dem drohenden Super-GAU. „Man kann sich nicht für die Champions League qualifizieren, wenn man so inkonstant spielt, wie wir es momentan machen“, sagte der Ex-Bundesliga-Trainer und forderte: „Das müssen wir in den Griff bekommen.“ (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Ist es also auch möglich, dass Klopp erneut seinen Rücktritt ankündigt trotz laufenden Vertrags? Immerhin hat der Deutsche sein Arbeitspapier erst vor wenigen Monaten bis 2026 verlängert.

Klopp-Rücktritt? Berater Kosicke reagiert

Kosicke fügte an: „Dass es in dieser Saison aufgrund der vergangenen intensiven Spielzeit zu Problemen kommen könnte, wurde auch seitens der Besitzer des Klubs vor Saisonbeginn einkalkuliert. Jürgen genießt den Rückhalt der Verantwortlichen und steht mit ihnen in regelmäßigem Austausch.“