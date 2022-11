FIFA 23: Wieder keine VBL! Das sind die Gründe des BVB

Die Virtual Bundesliga Club Championship startet Mitte November in die neue Saison - allerdings erneut ohne Borussia Dortmund. Jetzt hat der Klub Stellung bezogen.

In weniger als zwei Wochen ertönt der Startschuss zum Auftakt der VBL Club Championship 22/23. Insgesamt 29 Vereine aus der 1. sowie 2. Bundesliga kämpfen in diesem Jahr um den deutschen Meistertitel - ein Rekord!

Doch wenn am 15. November der virtuelle Ball zum ersten Mal rollt, werden die Fans von Borussia Dortmund erneut in die Röhre schauen. Denn auch in der kommenden Spielzeit wird der Ruhrpott-Klub dem Wettbewerb fernbleiben - die Hintergründe.