Champions League: Donezk - RB Leipzig heute LIVE im TV, Stream, Ticker

RB Leipzig will im Gruppenfinale der Champions League die K.o.-Runde klar machen. Das Team von Marco Rose könnte sogar noch Titelverteidiger Real Madrid von der Spitze verdrängen.

Gegen Schachtar Donezk, das wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nach Warschau ausweichen muss, reicht den formstarken Sachsen am Mittwoch (18.45 Uhr im LIVETICKER) der eine Punkt, um den Einzug in die K.o.-Runde perfekt zu machen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)