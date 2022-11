Olympia: Kenias erster Medaillengewinner verstorben

Das teilte der nationale Leichtathletikverband (AK) am Mittwoch mit und nannte Chuma eine „Inspiration“ für die Läufernation. Der ehemalige Armeeoffizier hatte 1964 in Tokio Bronze über die 800 m gewonnen, vier Jahre später in Mexiko holte er Silber.

Chuma starb am Dienstag in einem Krankenhaus in der nordwestlichen kenianischen Stadt Kericho, nachdem er in seinem Haus zusammengebrochen war, wie seine Familie mitteilte.