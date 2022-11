Formel 1: "Entscheidung längst gefallen" - spielt Haas mit Mick Schumacher und Hülkenberg?

Danner: "Schumacher gehört in die Formel1!"

Die Spannung steigt. Bis zum Saisonende will Haas das zweite Cockpit neben Kevin Magnussen besetzen.

Grund ist Nico Hülkenberg (35). Der Noch-Aston-Martin-Testfahrer wird schon länger mit Schumachers Haas-Cockpit in Verbindung gebracht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Bei ServusTV sprach er am vergangenen Sonntag erstmals Klartext und positionierte sich damit als Alternative für Schumi jr.: „Es gibt nach wie vor Gespräche. Ich bin relativ optimistisch, aber wir werden uns da noch ein bisschen gedulden müssen.“

Hülkenberg glaubt an Chance bei Haas

Heißt auch: Der Emmericher selbst glaubt an seine Chance bei Haas. Dazu passt: Seinen Job als Aston Martin-Testfahrer hängt er 2023 an den Nagel. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Vier Mal sprang er in den vergangenen zwei Jahren für einen an Covid erkrankten Fahrer ein, wurde in Silverstone 2020 sogar Siebter. Er hat den Speed und die Erfahrung.