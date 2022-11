Mit "Vollgas" ins Endspiel: Köln will europäisch überwintern

Köln will all seine Chancen im Europapokal nutzen © AFP/SID/INA FASSBENDER

Vor dem entscheidenden Gruppenfinale in der Conference League gegen OGC Nizza am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bleibt die Personallage angespannt, zudem werden nach den schweren Krawallen im Hinspiel erneute Ausschreitungen befürchtet.

„Wir spielen Vollgas nach vorne, und dann schauen wir, was dabei herauskommt“, sagte Trainer Steffen Baumgart am Mittwoch: „Wir spielen gegen die beste Mannschaft dieser Gruppe, aber das sollte uns nicht interessieren.“

Kölner Polizei rechnet mit Ausschreitungen

Bedenken gibt es mit Blick auf die Sicherheit rund um das Stadion und in der Stadt. Nach den schlimmen Szenen aus dem Hinspiel (1:1) im September befürchtet die Kölner Polizei eine "hohe Emotionalisierung gewaltbereiter Anhänger beider Klubs", mit bis zu 1000 solcher Störer wird gerechnet. Die Behörde reagiert mit einem großen Polizeiaufgebot und einem offenen Brief in deutscher und französischer Sprache: "Szenen wie in Nizza dürfen sich nicht wiederholen!"