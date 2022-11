Eisbären entschuldigen sich bei Müller-Familie

Der frühere Serienmeister Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich nach einem Lizenzierungsfehler bei der Familie des 2009 verstorbenen früheren Nationaltorhüters Robert Müller entschuldigt. Die Eisbären hatten den 17 Jahre alten Goalie Felix Noack mit der Rückennummer 80 lizenziert. Diese wird zu Ehren Müllers, der vor 13 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors verstorben war, ligaweit nicht mehr vergeben.

Auch die DEL reagierte via Twitter auf die Lizenzierungspanne. Demnach nutze die Liga seit dieser Saison eine neue Software im Rahmen der Spielerlizenzierung. Die Daten der Spieler werden dabei durch den antragstellenden Klub eingetragen.

"Es erfolgt bei der Trikotnummer nur eine automatisierte Plausibilitätsprüfung und es wird ebenso durch die Software sichergestellt, dass die Nummer im Kader nicht bereits vergeben wurde. Die Software wird dahingehend angepasst, dass die Lizenzierung eines Spielers mit der Nr. 80 automatisch zurückgewiesen wird. Wir sind mit den Eisbären im Dialog dazu", heißt es weiter in der Mitteilung.

Der Titelverteidiger aus der Hauptstadt kommt in der bisherigen Spielzeit nicht in Schwung und rangiert im Tabellenkeller. Das 2:3 (2:2, 0:1, 0:0) am Dienstag beim Lieblingsgegner Kölner Haie bedeutete die bereits zehnte Niederlage im 16. Spiel für den Meister. Die vergangenen zwölf Duelle mit den Haien hatte Berlin jeweils gewonnen.