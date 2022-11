CoD: Das sind die besten Maps in Modern Warfare 2 - und die schlechteste Karte aller Zeiten!

Mit einem neuen Call of Duty stellt sich auch immer die Frage: Welche Maps sind die beliebtesten? Hier gibt es einen Überblick über die Tops und Flops in Modern Warfare 2.

Neben einer spielbaren Story gibt es auch wieder einen Multiplayer-Modus in dem Online gegen andere Spieler angetreten werden kann. Interessant sind hierbei die verschiedenen Karten, die sich in ihrer Qualität durchaus unterscheiden.

Breenbergh Hotel Top - Santa Sena Border Crossing Flop

Los geht es mit einem Ort, der sich den ersten Platz der Liste sichert. Auf der Map namens Breenbergh Hotel gibt es drei ganz klare Lanes, eine gute Verteilung der Vertikalität und eine gelungene Balance aus Deckung und offenem Raum. Durch die flexiblen Wege und abwechslungsreichen Feuergefechte dürfte diese Karte ziemlich sicher auch in der Call of Duty League gespielt werden.

Auch Mercado Las Almas ist eine wirklich starke Location. Obwohl sie klein ist, artet das Spiel darauf nicht in komplettem Chaos aus. Der enge Markt eignet sich perfekt für Eroberung und alle No-Respawn-Modi.

Weiter geht es mit einer Empfehlung der Profis, denn auf dem Crown Raceway wird auf einer Rennstrecke gekämpft. Gespielt wird bei Nacht und vor allem die ansprechende Beleuchtung der Map ist beeindruckend. So gibt es trotz dunklerer Umgebung keine Sichtprobleme. Nach der ersten Testphase haben sie einige CDL-Spieler bereits als Lieblingskarte geadelt.

Als deutlichen Verlierer muss sich dagegen die Santa Sena Border Crossing bezeichnen lassen. Die schlauchartige Karte hat genau einen Weg und beide Teams stehen sich direkt gegenüber. Getrennt werden sie durch ein Meer an Autos – die alle explodieren können. Dadurch ist oftmaliges und zufälliges Sterben unvermeidbar. Auch die Einstiegspunkte sorgen für Fragezeichen. In der Community wurde sie bereits als schlechteste Map in der Historie CoDs bezeichnet.