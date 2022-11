WM 2023: "Basecamp" der DFB-Frauen steht im Dezember fest

Im kommenden Jahr steht für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen die WM in Australien und Neuseeland an. Die Entscheidung über ihr WM-Hotel rückt nun näher.

Die deutschen Fußballerinnen werden bis Ende des Jahres wissen, wo sie während der WM 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ihre Zelte aufschlagen. „Wir werden unser Basecamp selbst bestimmen. Wir haben viele gute Optionen gesehen, aber die perfekte Lösung wird es nicht geben“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag: „Organisatorisch wird es eine sehr große Herausforderung.“

Der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister trifft zum WM-Auftakt am 24. Juli in Melbourne auf Marokko (10.30 Uhr/MESZ). Es folgen die Partien am 30. Juli in Sydney gegen Kolumbien (11.30 Uhr/MESZ) und gegen Südkorea am 3. August in Brisbane (12.00 Uhr/MESZ).