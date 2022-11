Formel 1: Schumacher-Entscheidung über Hass-Zukunft steht bevor - Boss nennt Kriterium

Eine Entscheidung könnte schon vor dem nächsten Rennen in Brasilien (13. November) fallen, spätestens aber vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi (20. November). (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Haas-Boss nennt wichtiges Kriterium für Wahl

Schumacher, der mit zwölf Punkten auf Platz 16 in der Fahrerwertung liegt, sei „stabil, er ist sicher besser geworden“, sagte Steiner. Aber er müsse entscheiden, „was mittel- bis langfristig am besten für das Haas-Team ist“. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Punkte einzufahren sei für Schumacher im Kampf um die Zukunft nicht mehr entscheidend. "Es ist nicht so wie gesagt wurde, also, wenn Mick jetzt in die Punkte fährt, hat er den Platz oder nicht", sagte Steiner. Entscheidend sei, "wer das Team stabil in die Zukunft führt".