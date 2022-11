"Benimm dich nicht wie ein Baby" - Wawrinka watscht Rune nach ATP-Match in Paris ab

ATP: Rune dreht Match gegen Wawrinka

Die Nummer 3 der Welt, Casper Ruud, hatte vor einiger Zeit über den Dänen gesagt: „Er ist jung und neu auf der Tour, also ist es verzeihlich - aber wenn man auf einer großen Bühne steht, ist es vielleicht an der Zeit, ein bisschen erwachsen zu werden.“

French Open: Rune zofft sich mit Ruud

Zuvor hatte Rune in dem Match zudem so wütend in Richtung seiner Box gebrüllt, dass sogar seine Mutter Aneke Rune die Zuschauerränge des Court Philippe Chatrier verließ und erst deutlich später zurückkehrte.

Ihr Sohn hatte danach gesagt, dass er in Zukunft seine Emotionen besser in den Griff kriegen will, was bisher allerdings noch nicht immer klappt.