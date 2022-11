Sportwetten: Union und Köln Favoriten

Frankfurt am Main (SID) - Die beiden Fußball-Bundesligisten Union Berlin und der 1. FC Köln haben gute Aussichten, in ihren Wettbewerben im Europapokal zu überwintern. Die Quote für einen Sieg der Berliner in der Europa League beim belgischen Vizemeister Union Saint-Gilloise liegt beim Sportwettenanbieter bwin bei 1,93. Mit einem Erfolg würden die Köpenicker den zweiten Platz behaupten und wären sicher für die Zwischenrunde qualifiziert.