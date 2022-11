WM 2022: Khedira mit WM Sorgen um die Stars

Körperlich mache es keinen Unterschied, ob das Turnier in der Vorweihnachtszeit stattfindet. „Ich sehe das ganz große Problem in der mentalen Belastung“, sagte Khedira im Interview mit dem SID . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Spieler müssten „mitten in der Saison umswitchen zwischen Klubfußball mit Champions League und Nationalmannschaft. Danach dann wieder direkt ins Tagesgeschäft zu wechseln, das wird die große Kunst sein. Da werden wir die eine oder andere Verletzung sehen, weil es total anstrengend ist, so große Wettbewerbe in so einem kurzen Zeitraum zu spielen“, so Khedira, der die WM als ARD-Experte begleiten wird.