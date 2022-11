Freiburg mit entspannter Reise - Union und Köln kämpfen noch

Der SC Freiburg kann sich zurücklehnen, Union Berlin und der 1. FC Köln müssen noch zittern: Während die bereits für das Achtelfinale der Europa League qualifizierten Freiburger entspannt ihre Reise nach Aserbaidschan antreten können, kämpfen die Berliner in Belgien und die Kölner gegen OGC Nizza in der Conference League noch ums Weiterkommen.

Europa League: So kommt Union Berlin weiter

Der Bundesliga-Tabellenführer steht bei neun Zählern und liegt auf Platz zwei in Gruppe D, dahinter folgt Sporting Braga (7). Sollte Braga gewinnen, müssten auch die Köpenicker in Belgien siegen, um ihren zweiten Platz zu behaupten und sicher in der Zwischenrunde zu stehen. Andernfalls ginge es im neuen Jahr in der Conference League weiter.