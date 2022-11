Champions League: Mehr Anführer geht nicht! Sebastian Rode überragt bei Eintracht-Sieg - WM-Tür aber zu

Sebastian Rode überragt nach Einwechslung

Rode hatte daran nach dem Pausenrückstand einen gewaltigen Anteil. „Like a boss“ rettete er die Eintracht! Trainer Oliver Glasner brachte den Kapitän zur Halbzeitpause für Jesper Lindström in die Partie - und der hob das gesamte Spiel der Frankfurter auf ein anderes Level. Sporting konnte sich nicht mehr so leicht durch das Mittelfeld kombinieren, der Blondschopf war förmlich überall und bestritt 17 Zweikämpfe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Sebastian hat Struktur reingebracht. Er hat Bälle erobert, das Spiel permanent angekurbelt. Er war ein Schlüsselspieler“, adelte Sportvorstand Markus Krösche. Auch die UEFA kannte die große Leistung von Rode an. Obwohl der 31-Jährige an keinem Treffer direkt beteiligt war, erhielt er die Auszeichnung als „Man of the Match“.