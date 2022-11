Handball im TV & Stream: EM-Generalprobe der Frauen live auf SPORT1

Die deutsche Nationalmannschaft will eine gute EM-Generalprobe hinlegen © Imago

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen tritt zur EM-Generalprobe gegen Rumänien an. SPORT1 zeigt die Partie live im TV und im Stream.

Anwurf im ungarischen Tatabánya ist um 18:00 Uhr. Die Partie gilt zugleich als Generalprobe für die EHF EURO, die vom 4. bis zum 20. November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro ausgetragen wird. (Bericht: Gleiche Prämien für Männer und Frauen beim DHB)

Deutschland in EM-Gruppe mit Polen, Montenegro und Spanien

Bundestrainer Markus Gaugisch wird unmittelbar vor EM-Start nochmals die Gelegenheit nutzen, um mit seinem Team im Wettkampf an den Details zu arbeiten. Die letzte Begegnung gegen die Rumäninnen fand zum Auftakt der Handball-Europameisterschaft 2020 statt, dieses Duell gewann die DHB-Auswahl mit 22:19.

Im Anschluss an die letzten beiden Tests vor der EHF EURO fliegen Alina Grijseels, Emily Bölk und Co. am Donnerstag, 3. November, nach Podgorica.