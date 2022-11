WM-Kader: Flick macht Füllkrug Hoffnung - und spricht über Hummels-Chancen

Moukoko zur WM: "So ein Spieler fehlt noch"

Flick wird am 10. November seinen endgültigen Kader mit 26 Spielern für die Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) nominieren. Der 29 Jahre alte Füllkrug, der noch kein Länderspiel bestritten hat, führt mit neun Treffern die Torschützenliste der Bundesliga an.