World Series: Phillies führen wieder gegen Houston

Die Philadelphia Phillies haben in der Major League Baseball (MLB) das dritte Spiel der World Series für sich entschieden und damit wieder die Führung übernommen. Das Team setzte sich mit fünf Homeruns 7:0 gegen die Houston Astros durch, in der Best-of-Seven-Serie steht es nun 2:1 für Philadelphia.

Bryce Harper hob nach der Partie die Bedeutung der eigenen Fans für den Erfolg hervor: "Sie glauben an uns und wir glauben an sie", sagte der Phillies-Schlagmann: "Sie halten uns auf Trab, feuern uns an". Spiel vier und fünf finden am Mittwoch und Donnerstag (Ortszeit) ebenfalls in Philadelphia statt.