Super League: Toni Kroos diskutiert Pläne mit neuem Boss Bernd Reichart

Bayern in die Super League? "Wäre die einzige Alternative"

Toni und Felix Kroos haben mit Bernd Reichart über den ursprünglich gescheiterten Megawettbewerb in Europa diskutiert. Der ehemalige Chef von RTL hat seit kurzem den Auftrag, das Projekt in seiner Neuauflage zum Erfolg führen .

„Wenn die UEFA in ihrer Rolle in der Ausrichtung der europäischen Wettbewerbe Einschränkungen erfährt, dann muss jemand das ganze System neu organisieren“, meinte Reichart im Podcast „Einfach mal Luppen“, den Ex-Weltmeister Toni Kroos mit seinem Bruder Felix aufnimmt.

Reichart über UEFA-Dialog: „Ist ein gutes Zeichen ...“

Vielmehr gehe es im Dialog darum, einen neuen Weg zu finden. Und diese Entwicklung hat Reichart in seinen ersten Wochen an der Spitze von A22 Sports Management - dem Unternehmen, das die Super League in die Spur bringen soll - schon auf den Weg gebracht.