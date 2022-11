Champions League: Alle Infos zur Auslosung im Achtelfinale mit FC Bayern, Borussia Dortmund und Real Madrid

Sané & Co. zurück - ausgelassene Stimmung beim Abschlusstraining

Das Achtelfinale der Champions League kommt immer näher, mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt sind drei deutsche Teams dabei. SPORT1 liefert alle Infos zur Auslosung in der Königsklasse.

Die Gruppenphase ist fast vorbei, in der Champions League stehen die letzten Alles-oder-Nichts-Spiele an.

Noch vor der Weltmeisterschaft in Katar werden die Achtelfinalpaarungen in der Königsklasse ausgelost. Genauer gesagt am 7. November, im Haus des europäischen Fußballs von Nyon. Mit dem Liveticker von SPORT1 können Sie live dabei sein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)