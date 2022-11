Anzeige

Champions League: „Auch ein blindes Huhn" - Stimmen zu FC Bayern - Inter Mailand und Sporting Lissabon - Eintracht Frankfurt Stimmen: „Auch ein blindes Huhn...“

"Komm her, Sergey!" Gosens will Doppel-Interview mit Gnabry

SPORT1

Der FC Bayern und Eintracht Frankfurt stehen im Achtelfinale der Champions League. Die Münchner besiegten Inter Mailand während die Eintracht eine magische Nacht in Lissabon feierte. Die Stimmen zu beiden Spielen.

Der FC Bayern München bleibt makellos und Eintracht Frankfurt stürmt ins Achtelfinale der Champions League.

Der deutsche Rekordmeister setzte sich mit einem 2:0 gegen Inter Mailand durch und sicherte sich den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Es war die dritte Champions-League-Gruppenphase, die die Bayern mit jeweils 18 Punkten beendeten, ein neuer Champions-League-Rekord.

Anzeige

SPORT1 fasst die Stimmen von Amazon Prime und DAZN zusammen.

Stimmen zu FC Bayern München - Inter Mailand

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern): „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und wissen natürlich auch, dass es etwas Besonderes ist, in dieser starken Gruppe sechs Siege einzufahren. Das wollten wir heute definitiv tun. Wir hatten einige Wechsel und wollten gerade deswegen zeigen, dass wir, egal, was wir wechseln, jeden schlagen können.“

...über sein 8. Tor im 13. Spiel: „Ich hab‘s immer wieder gesagt. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen kann. Wir haben generell eine super Qualität in der Mannschaft. Es läuft super in den letzten Wochen. Ich bin natürlich happy über meine Tore und auch Vorlagen.“

...über das Vertrauen von Julian Nagelsmann: „Generell verspüre ich das Vertrauen der Mannschaft. Wir vertrauen jeder auf jeden Einzelnen.“

...über sein Tor: „Ich bin positiv geblieben, hab mir ein Herz gefasst und habe mir gedacht, ich schieß mal aus der Ferne und ja: Geiles Tor! "

...über seinen Jubel mit Davies: „Das haben wir uns vorher gesagt. Wir hören viel Musik. Phonzie ist unser DJ in der Kabine. Das ist ein Afro-Beat-Song und der Tanz dazu und den haben wir dann gebracht.“

Anzeige

Handspiel von Mané? Der Fantalk macht es nach

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): „Wir wollen den Schwung in die K.o.-Spiele mitnehmen. Wir sind schon gespannt, wer uns zugelost wird.“

...über Choupo-Motings Tor: „Auch ein blindes Huhn… kennt ihr ja, oder (lacht). Nein, war ein super Tor. Mein Co-Trainer hat schon gesagt ‚Tor‘, da hat er erst ausgeholt. Der wusste es noch früher als ich. War schon ein sehr schönes Tor, macht er gut.“

...über Fitness von Choupo-Moting und frühere Beschwerden: „Ich glaube das ist auch ein Schlüssel, warum er es gerade so gut macht, weil er jetzt gerade nichts hat. Er hat keine Rücken-Beschwerden, keine muskulären Beschwerden. Wir versuchen ihn auch gut zu steuern, er hat jetzt nicht alles durchgespielt, aber trotzdem mehr als sonst. Aber es ist ja immer so: Wenn du triffst und gut spielst, verkraftest du Belastung immer ein bisschen besser.“

...über Manuel Neuer: „Ihm geht es gut. Die Entwicklung ist gut. Haben die Woche auch schon wieder einiges mit ihm gemacht, auch torwartspezifisch. Kann sein, dass er am Wochenende gegen Berlin wieder aufläuft. Aber das müssen wir von Tag zu Tag sehen.“

...über Pavard: „Der Verein hat richtig reagiert in meinen Augen. Benji hat richtig reagiert und das als Fehler eingesehen, welcher auch einer ist, keine Frage. Aber man muss die Dinge, die passiert sind, dann auch ruhen lassen. Und dann freue ich mich, dass er an einem nicht ganz leichten Tag ein wichtiges Tor macht.“

"Verstehe die Frage nicht": Brazzo über Pavards Alkoholfahrt

Anzeige

Robin Gosens (Inter Mailand): „Es ist nicht eine Sache. Da kommen einige Dinge zusammen. Wir sind eigentlich sehr gut ins Spiel reingekommen. Die Elfmeter-Szene habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber danach haben wir durch Lauti (Lautaro Martínez) die sehr gute Chance, die er leider drüber setzt. Wenn du da 1:0 oder mit dem Elfmeter sogar 2:0 in Führung gehst, wird das ein ganz anderes Spiel, denn die ersten beiden Chancen haben uns gehört.“

...über Bayerns Qualität: „Danach wissen wir aber einfach, dass Bayern eine sehr hohe Qualität hat, auch eine sehr hohe Intensität. Das hat man gerade in den letzten 20 Minuten gesehen. Das sind wir aus der Serie A einfach nicht gewöhnt, dass solche Umschaltmomente noch möglich sind auf so einem Top-Niveau.“

...über die Gegentore: „Wir kriegen ein vermeidbares Tor nach einer Ecke und dann ein Riesen-Tor durch Choupo (Eric Maxim Choupo-Moting). Choupo ist gerade einfach in Weltklasse-Form. Da gehen solche Dinger zurzeit einfach rein. Und dann verlierst du 2:0 obwohl du eigentlich mitgespielt hast, auch wenn der Sieg alles in allem in Ordnung geht.“

...über seine eigene Leistung: „Ich habe 90 Minuten machen können, das tut mir gut. Ich glaube, dass ich es ordentlich gemacht habe. Ein Assist würde der Seele aber natürlich gut tun. Ansonsten hab ich meine Seite einigermaßen gut dicht bekommen und vorne ein paar Akzente gesetzt. Alles in allem war das okay, darauf kann ich aufbauen.“

Stimmen Sporting Lissabon - Eintracht Frankfurt

Kevin Trapp (Torhüter Eintracht): „Gefühlt ist es ein großes Event nach dem anderen und ich glaube wir haben heute wieder Geschichte geschrieben. Das erste Team, dass das erste Mal in der Champions League gespielt hat und die Gruppenphase überstanden hat.“

...ob man traurig über Tabellenplatz zwei ist: „Jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Wir waren zwischenzeitlich Dritter oder Vierter. Wir haben etwas ganz Großes erreicht. Wir sind zweiter in der Gruppe und das ist fantastisch.“

Sebastian Rode (Mittelfeldspieler Eintracht): „Selbst nach der Niederlage am Wochenende, die extrem bitter war, hat man nach der ersten Halbzeit gesehen, dass wir sind einfach eine Stehauf-Mannschaft sind. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal alles reingehauen und gefightet und haben es verdient in die nächste Runde geschafft.“

"Das Allerletzte!" Hitzige Diskussionen über Fanausschluss

Anzeige

Oliver Glasner (Trainer Eintracht): „Ich bin schwer beeindruckt heute. Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. Ich hab den Spielern in der Halbzeit gesagt: Jungs, wir müssen mit Überzeugung spielen. Das ist von allem ein bisschen aber nicht wirklich konsequent. Die Jungs machen das dann und ganz wichtig war Sebastian Rode der das Spiel in die Hand genommen hat auch mit seiner Aggressivität. Wahnsinn was die Jungs da immer abreißen.“

...über die Mentalität seines Teams: „Unglaublich welche Mentalität die Jungs haben, nicht aufzustecken, sich in alles reinzuwerfen. Unglaublich schöner Abend heute.“

...über das Spiel: „Erst waren wir etwas frustriert, weil es nicht so gelaufen ist und ich habe ihnen gesagt, wir müssen es mit Überzeugung machen. Ich fand Sporting jetzt nicht berauschend. Sie haben sehr abwartend agiert und waren mit dem 1:0 anscheinend zufrieden. Dann habe ich gesagt: Jungs, wir ziehen‘s durch! Jetzt zeigen wir unser wahres Gesicht und das wichtigste natürlich: Kopf hoch. Es zählt nur der Blick nach vorne und der Glaube an uns. Das Entscheidende ist, die Jungs waren großartig.“

...wie der Sieg gefeiert wird: „Ich habe mir für heute Abend schon was überlegt: Einen kleinen Bonus für die Spieler. Wir werden einen Tag später im Januar mit dem Training beginnen. Also da bekommen sie einen Tag länger frei, aber jetzt ziehen wir es durch bis Mainz.“

Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht): „Ich freue mich einfach für die Jungs. Letztendlich geht es darum, dass wir als Mannschaft funktionieren. Ich glaube, dass die Typen sehr gut zusammen passen. Dass sie sich gegenseitig auch den Erfolg gönnen und für einander arbeiten und das ist glaube ich der Schlüssel.“

Axel Hellmann (Vorstandssprecher): „Wir sind im Achtelfinale und gehören zu den besten 16 Mannschaften Europas - Das ist für Eintracht Frankfurt ein richtig großer Schritt und ein richtig großer Tag.“

...über Zusammenarbeit mit Krösche: „Unsere Zusammenarbeit im Vorstand ist hervorragend. Ich finde nicht nur wie er (Markus Krösche) die Dinge macht, auch mit ruhiger Hand und guter Laune und einer enormen Weitsicht macht mir Spaß. Ich habe drei Faktoren wegen denen ich gut schlafen kann: Markus Krösche im Sport, Oliver Frankenbach bei den Finanzen und Philipp Reschke bei den Fan- und Sicherheitsthemen. Ich bin ein sehr beruhigter Vorstandssprecher dieser Tage.“

Anzeige