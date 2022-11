Champions League: Tottenham nach Last-Minute-Wahnsinn weiter - Jubiläum für Klopp

Pierre Emile Hojbjerg (r.) schoss Tottenham in der Nachspielzeit zum Gruppensieg © Imago

Tottenham erlebt in Marseille einen echten Krimi. Die Elf schafft dank eines Treffers in der Nachspielzeit sogar den Gruppensieg. Jürgen Klopp feiert bei Liverpool ein Jubiläum.

Der englische Spitzenklub gewann bei Olympique Marseille 2:1 (0:1) und kegelte die Franzosen damit aus dem internationalen Geschäft. Chancel Mbemba (45.+2.) brachte Marseille in Führung, Clement Lenglet (54.) und der Ex-Münchner Pierre-Emile Hojbjerg (90.+5) drehten die Partie. Sporting Lissabon blieb nach der 1:2-Niederlage gegen die Eintracht der Einzug in die Europa League. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Jürgen Klopp hat in seinem 400. Pflichtspiel als Teammanager des FC Liverpool den Sieg in der Champions-League-Gruppe A verpasst. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Klopp feiert Jubiläums-Sieg

Steven Berghuis (4.), Mohammed Kudus (29.) und Francisco Conceicao (89.) sicherten den Auswärtssieg, Glasgow-Verteidiger James Tavernier (86.) erzielte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer.

Barca siegt ohne Lewandowski

Der spanische Top-Klub hatte bereits zuvor die Chancen auf ein Weiterkommen in der Gruppe C mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München verspielt.

Bereits am frühen Abend hatte sich der FC Porto durch ein 2:1 (2:0) gegen Atletico Madrid den Sieg in Gruppe B gesichert. Zugleich verhalf der portugiesische Meister dadurch Bayer Leverkusen in die Europa League.